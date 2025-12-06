Haberler

82 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

82 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Edirne merkez Karakasım köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Gülafer Toprak hayatını kaybetti. İtfaiye ve jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu.

Edirne'de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edirne merkez Karakasım köyünde tek katlı müstakil evde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gülafer Toprak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma yaptı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - EDİRNE

