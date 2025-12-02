Haberler

Düzce'de Orman Yangınlarına Erken Müdahale için Su Tankeri Kredisi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, orman yangınlarına erken müdahale etmek için Zekeriya köyüne 6 adet çok amaçlı su tankeri kredisi tahsis edildi. Hane başı 150 bin lira kredi imkanı sunulurken, bu kredinin yüzde 20'si hibe olarak verilecek.

Orman Genel Müdürlüğünce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahaleyi sağlamak ve yaşanabilecek orman yangınlarında su ikmali yapmak amacıyla Zekeriya köyüne 6 adet 3 tonluk çok amaçlı su tankeri kredisi tahsisi yapıldı.

Su püskürtme tankeri projesi kapsamında hane başı 150 bin lira kredi kullanan vatandaşlar, yüzde 20'si hibe olan bu kredileri 1 yıl ödemesiz, faizsiz 5 yıl eşit taksitlerle ödeyecek. 30 bin Türk Lirası hibe olan kredinin geri ödemesi 120 bin Türk Lirası olacak.

Kredi kapsamında alınan 3 tonluk tam teşekküllü yangın tertibatına sahip olan çok amaçlı su tankerleri alan hak sahipleri, yaşanabilecek köy ve orman yangınlarını söndürme çalışmalarında aktif olarak katılacak. Aynı zamanda orman yangınları gönüllüsü olma şartı aranan hak sahipleri, yıl boyunca düzenlenecek orman yangınları eğitimlerine de katılacaklar. - DÜZCE

