Düzce'de 47 bin 200'ü dolu 130 bin makaron ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma narkotik ve kaçakçılık birimleri tarafından yapılar operasyonda 47 bin 200 adet dolu, 82 bin 800 adet boş olmak üzere 130 bin makaron ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı bağlılarınca; narkotik ve kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kaçak sigara dolumu yapılarak satılacağı yönünde istihbarı bilgiler edinilmesi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsın ikametinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada 82 bin 800 adet boş makaron, 47 bin 200 adet dolu makaron, 57 kilo tütün, 1 adet sigara doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 1 adet tartı ve 4 adet kenevir tohumu ele geçirildiği bildirildi.

Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı