Düzce'de Kaçak Makaron Operasyonu: 4.7 Milyon Adet Ele Geçirildi
Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son 1 haftada yaptıkları denetimlerde 4 milyon 700 bin adet makaron ele geçirdi. 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 1 haftada yapılan çalışmalarda 4 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 1 olaya müdahale edilirken, 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 4 milyon 700 bin adet makaron ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

