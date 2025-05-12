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Doping Dolandırıcılara Geçit Yok: 75 Yaşındaki Adam Son Anda Kurtarıldı

Doping Dolandırıcılara Geçit Yok: 75 Yaşındaki Adam Son Anda Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki bir adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 200 bin TL kaptırma aşamasında gerçek polislerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Dolandırıcılar, yaşlı adamın hesabının FETÖ tarafından ele geçirildiği yalanıyla para talep etmişti.

Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki yaşlı adamı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiği yalanını söyleyerek 200 bin TL dolandırmaya çalışan telefon dolandırıcılarının oyununu gerçek polisler bozdu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kadın, evde 75 yaşındaki K.K., isimli babasıyla otururken kendisi polis olarak tanıtan şahısların aradığını, babasının panikle evden ayrıldığını, kendisine ulaşamadığını, telefonunun sürekli meşgul olduğunu, dolandırıcılık olayına maruz kalabileceğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri

ihbarcı şahıstan babasının eşkal bilgisi alınmış ve hangi bankalarda hesabı olduğu araştırılmaya başladı. Bir süre sonra ekipler söz konusu eşkale uyan kişinin bir bankanın şubesinde olduğunu tespit etti. K.K., ile görüşen ekipler kendisini polis olarak tanıtan kişinin evden çıktıktan sonra hesaplarının FETÖ/PYD terör örgütü adına kullanıldığını, operasyon yapılacağını beyan ederek K.K.'den IBAN adresine para göndermesini istediğini söyledi. K.K. ise ilerleyen yaşından dolayı bu işlemleri yapamayınca söyleyince bu defa dolandırıcı şahıs kendisinden bankacılık şifrelerini istediği ve bu şifrelerle şahsın hesabından 200 bin TL kredi kullandırdığı tespit edildi. Ancak polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle paranın çıkışı olmadan ekipler banka görevlilerini ikaz ederek paraya bloke koydurarak, yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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