Doğanşehir'de Park Halindeki Araç Eczaneye Girdi

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir aracın el freninin tam çekilmemesi nedeniyle eczaneye girmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaralanan kimse yok.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir araç, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi.

Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sürücüsü park ettikten sonra alışveriş yapmak üzere bir eczaneye giren otomobil, el freninin tam çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
