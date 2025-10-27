Doğanşehir'de Park Halindeki Araç Eczaneye Girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir araç, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi.

Öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sürücüsü park ettikten sonra alışveriş yapmak üzere bir eczaneye giren otomobil, el freninin tam çekilmemesi nedeniyle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.