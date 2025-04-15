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Çorlu'da Park Halindeki Otomobil Yandı, Sahibi Şoke Oldu

Çorlu'da Park Halindeki Otomobil Yandı, Sahibi Şoke Oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, park halindeyken alev alarak kül oldu. Olay sonrası aracını küle dönmüş gören sahibi M.K., büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçta oluşan zararın yaklaşık 150 bin lira olduğu belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobilini küle dönmüş halde bulan araç sahibi şoke oldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevleri 3. Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında küle dönen bir otomobilin görülmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, demir yığınına dönen otomobile tedbir amaçlı tazyikli su tuttu.

Araç sahibi M.K., aracını küle dönmüş halde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. M.K.'nin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. M.K. zararının yaklaşık 150 bin lira civarında olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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