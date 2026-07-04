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Boya yüklü tır dorsesi alev topuna döndü

Boya yüklü tır dorsesi alev topuna döndü
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde seyir halindeki boya yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü tırı dorseden ayırarak kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde seyir halinde olan boya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Olay, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan boya yüklü tırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesini sardı. Yangını fark eden sürücü tırı dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.

Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Tamamen yanan tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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