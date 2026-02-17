Haberler

Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Yangze Venus' isimli kuru yük gemisi, römorkörler ile yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 137 metre boyundaki 'Yangze Venus' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkörler ile yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na demirletildi.

Karabiga'dan İtalya'ya giden Panama bayraklı 119 metre boyundaki 'Yangze Venus' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorköre yedeklenerek, emniyetle Karabiga Demir Sahası'na demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
