Haberler

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 460 kilo tütün yakalandı

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 460 kilo tütün yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da polis ekipleri, yasa dışı sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonla 460 kilogram tütün ve 310 bin makaron ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince yasa dışı sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 460 kilogram tütün, 310 bin adet makaron ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili U.T.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...