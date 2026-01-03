Haberler

Bursa'da fırtına uçurdu...Yolda yürümekte güçlük çektiler

Bursa'da fırtına uçurdu...Yolda yürümekte güçlük çektiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, işyerlerinde maddi hasara yol açtı ve sokağa çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Teleferik ve feribot seferleri iptal edildi.

Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda ağacın dalları kırıldı, işyerlerinde zarar meydana geldi. Fırtına sebebiyle sokağa çıkanlar yürümükte güçlük çekti. Teleferik ve feribot seferleri iptal edildi.

Bursa Valiliği bir gün öncesinde gerekli uyarıları yaptı. Fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağı açıklandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece olarak ölçülürken, fırtına şiddetini arttırdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir çok işyerinde maddi hasar meydana geldi. Simitçi büfeleri yıkıldı, çöp konteynerleri harekete geçti. Elektrikli bisikletler de yerinde duramayarak devrildi.

Fırtına en çok yolda yürümek isteyenlere güçlük yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yanındaki yakınlarına tutunmak zorunda kaldı. Fırtınanın etkisinin zaman zaman geçmesiyle vatandaşlar da rahat bir nefes aldılar.

Öte yandan fırtına sebebiyle Uludağ'a giden teleferiğin seferleri ile Mudanya Yenikapı ve Mudanya Kabataş arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?