Bursa'da fırtına uçurdu...Yolda yürümekte güçlük çektiler

Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda ağacın dalları kırıldı, işyerlerinde zarar meydana geldi. Fırtına sebebiyle sokağa çıkanlar yürümükte güçlük çekti. Teleferik ve feribot seferleri iptal edildi.

Bursa Valiliği bir gün öncesinde gerekli uyarıları yaptı. Fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağı açıklandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece olarak ölçülürken, fırtına şiddetini arttırdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir çok işyerinde maddi hasar meydana geldi. Simitçi büfeleri yıkıldı, çöp konteynerleri harekete geçti. Elektrikli bisikletler de yerinde duramayarak devrildi.

Fırtına en çok yolda yürümek isteyenlere güçlük yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yanındaki yakınlarına tutunmak zorunda kaldı. Fırtınanın etkisinin zaman zaman geçmesiyle vatandaşlar da rahat bir nefes aldılar.

Öte yandan fırtına sebebiyle Uludağ'a giden teleferiğin seferleri ile Mudanya Yenikapı ve Mudanya Kabataş arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi. - BURSA