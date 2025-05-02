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Borsa İstanbul'da Usulsüzlük Soruşturması: 12 Şüpheli Tutuklandı

Borsa İstanbul'da Usulsüzlük Soruşturması: 12 Şüpheli Tutuklandı
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Borsa İstanbul'da piyasa manipülasyonu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona ermiş, 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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