Bolu'da Tekstil Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Bolu'da seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır, alev alev yandı. Yangın nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikameti, 3 saat ulaşıma kapandı.

Yangın, D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Y.A.D. idaresindeki 34 ER 8097 plakalı tekstil malzemesi yüklü tırda yangın çıktı. Dumanı fark edip aracını durduran tır şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Alevler ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Tır ve yüklü olan tekstil malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - BOLU