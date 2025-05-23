Antalya'da Tefeci Operasyonu: 4 Tahliye, 2 Tutuklama

Antalya'da Tefeci Operasyonu: 4 Tahliye, 2 Tutuklama
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Gazipaşa'da düzenlenen tefeci operasyonu sonucu 6 kişiden 4'ü tahliye edildi, 2'sinin tutukluluğuna devam kararı verildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tefeci operasyonu kapsamında hakim karşısına çıkan 6 kişiden 4'ü tahliye edilirken, 2 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Antalya merkezli tefecilere yönelik düzenlenen ve Gazipaşa'da 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazipaşa, Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında Gazipaşa'da tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıslar, bugün hakim karşısına çıktı. Şahıslardan Y.A. ve M.K.'nın tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verilirken, M.A.,M.U., A.K., ve A.Ç. hakkında tahliye kararı verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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