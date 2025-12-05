Haberler

Antalya'da kaçak bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi

Antalya'da kaçak bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyon düzenleyerek bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bin 660 adet kaçak elektronik sigara ile 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Talihsiz kadın, zirveye 50 metre kala partneri tarafından ölüme terk edildi

Talihsiz kadın zirveye 50 metre kala ölüme terk edildi
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi

20 katlı otelin penceresinden düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire veriyorlar

İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında

Tepki toplayan heykelle ilgili ekipler harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.