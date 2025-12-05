Antalya'da kaçak bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyon düzenleyerek bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bin 660 adet kaçak elektronik sigara ile 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa