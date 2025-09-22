Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Afyonkarahisar'da faizde para satarak haksız kazanç elde ederek tefecilik yaptığı iddia edilen 5 şahıs polis tarafından yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, Başmakçı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başmakçı ilçesinde galericilik ve pazarcılık işleri ile uğraşan şahısların faiz karşılığı para vererek haksız kazanç elde ettikleri, karşılığında imzalatılan senetleri icraya koydukları, tefecilik suçunu oluşturdukları tespit edildi. Ardından harekete geçen polis ekipleri 5 ev ve 2 iş yerine operasyon yaparak 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 2 kuru sıkı tabanca, senetler ve alacak çetelesi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR