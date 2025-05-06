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Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda bin 230 adet telefon yedek parçası, 555 adet kırılmaz cam, 75 adet cep telefonu ekranı ve 12 adet kulaklık bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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