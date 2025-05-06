Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda bin 230 adet telefon yedek parçası, 555 adet kırılmaz cam, 75 adet cep telefonu ekranı ve 12 adet kulaklık bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR