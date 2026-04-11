Adana merkezli 22 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç gelirlerinin aklanması' operasyonu: 86 tutuklama
Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması operasyonunda 86 şüpheli tutuklanırken, hesaplarda 25 milyar lira işlem hacmi belirlendi. 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 97 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 22 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli tutuklanırken şahısların hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait banka hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Adana merkezli Muğla, İzmir, Aydın, Isparta, Burdur, Denizli, Balıkesir, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Erzincan'da 7 Nisan'da operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

