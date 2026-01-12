Haberler

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti: Güney Afrika'da güzellik merkezi açmış

Adana'da binlerce kişiyi dolandıran güzellik merkezi sahibi, çalışanlarına maaş ödemeden yurt dışına kaçtı. Güney Afrika'da yeni bir güzellik merkezi açan Sinem Çekinmez, sosyal medya üzerinden lüks hayatını sergilemeye devam ediyor.

Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibi kadın, Güney Afrika'da güzellik merkezi açıp sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da Güney Afrika'ya kaçtı. Çalışanlar ise şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, zor durumda olduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Sinem Çekinmez'in yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi. Çekinmez, bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. Son olarak Çekinmez, lüks güzellik merkezi açtığını duyurdu. Çekinmez'in güzellik merkezinde müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Çekinmez, sosyal medya hesabından hiçbir şey olmamış gibi, "Ben medikal estetik uzmanıyım. Türkiye'nin en büyük güzellik kliniklerinin sahibiyim. Zaten, Türkiye'deki İnstagram sayfamdan da link bıraktım. 1.3 milyon takipçim var. 90 binin üzerinde aktif danışanımız var. Şu an buraya Cape Town'a yerleştim. 10 ay önce torunum olduğu için buraya yerleştim" diyerek insanlarla dalga geçer gibi güzellikle ilgili bilgiler verdi. - ADANA

