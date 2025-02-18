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Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin Paket Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin Paket Ele Geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigaranın önüne geçmek amacıyla düzenlediği operasyonda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigaranın önüne geçmek için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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