Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık ilçesinde denize giren bir genç, çevredeki diğer gençler tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahilden deniz bisikletiyle açılan vatandaşlar, bir gencin denizde çırpındığını gördü. Gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz bisikletine alarak kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarılan gencin sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir

Kremlin yine "İstanbul" dedi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.