Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Yumurtalık ilçesinde denize giren bir genç, çevredeki diğer gençler tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahilden deniz bisikletiyle açılan vatandaşlar, bir gencin denizde çırpındığını gördü. Gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz bisikletine alarak kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtarılan gencin sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa