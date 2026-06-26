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Yasa dışı bahisten 27 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahisten 27 kişi daha adliyeye sevk edildi
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Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 27'si daha adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında daha önce 9 kişi tutuklanmış, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 27'si daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis suçuna yönelik Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Haziran'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 52 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi dün Samsun Adliyesine sevk edilmiş, 9 kişi tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sorgulanması tamamlanan 27 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişinin ise başka suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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