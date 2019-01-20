Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan şahıs, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UMREYE GİDERKEN 3 KİLO 600 GRAM ALTINLA YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri tarafından aranan Boydak'ın valizinde bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3 kilo 600 gram altın ele geçirildi. Ayrıca 1 adet 40 bin TL'lik çek ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi. Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA