3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı 3 gündür boğazında yanma olan ve burun akıntısı şikayeti bulunan Kylian Mbappe, takımıyla idmana çıkamıyordu. Genç oyuncuya koronavirüs testi yapıldı. Testin kesin sonucu yarın belli olacak.

Dünyanın kırmızı alarma geçtiği ölümcül koronavirüs salgını, futbol dünyasında da ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Birçok lige ara verilen, birçok maçın da seyircisiz oynanması kararı alınan Avrupa'da, oyuncuların durumu ise merak konusu. Bu kapsamda, Fransa'da PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin de koronavirüs endişesi taşıdığı bildirildi. L'Equipe'in haberine göre, takımıyla 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testleri yapıldı.

Kylian Mbappe

KESİN SONUÇ YARIN BELLİ OLACAK

Boğazında yanma olan ve burun akıntısı şikayeti bulunan genç futbolcunun ilk tetkiklerde virüsü taşımadığı yönünde bulgular olduğu, ancak tam sonuçların yarın (11 Mart) günü alınacağı kaydedildi. Fransız yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında oynama ihtimalinin de oldukça düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.