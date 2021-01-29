3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)

BABA ÇELİK: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ortadan kaybolan avukat Rahime Kübra Çelik'in işçi emeklisi babası Kadir Çelik (53), kızının sağ salim bulunup evine dönmesini beklediğini söyledi. Kadir Çelik, "3 kızımı da okuttum. Büyük kızım ve küçük kızımı evlendirdim. Ortanca kızım avukat oldu. Annesi ile 3 yıl önce ayrıldık. Kendisi onunla kalıyordu. Zaman, zaman gelir hasret giderir. Bir gün önce kendisiyle telefonda görüştüm. İyi olduğunu söylemişti. Daha önce Afyonkarahisar'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile görüştüğünü duymuştum. Fakat 5 ay önce ayrıldılar. Kesinlikle kızım kaçırıldı. Değilse bizi arardı. Hayatından endişe ediyorum. Konuştuğu genci emniyet buldu. 4 aydır görüşmediklerini, ayrıldıklarını söylemiş. Çaresizlik içinde iyi haber bekliyoruz. İnşallah iyi haberini alırız" diye konuştu.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL