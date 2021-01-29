3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)

29.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:43
3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)

BABA ÇELİK: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUMAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ortadan kaybolan avukat Rahime Kübra Çelik'in işçi emeklisi babası Kadir Çelik (53), kızının sağ salim bulunup evine dönmesini beklediğini söyledi.

BABA ÇELİK: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ortadan kaybolan avukat Rahime Kübra Çelik'in işçi emeklisi babası Kadir Çelik (53), kızının sağ salim bulunup evine dönmesini beklediğini söyledi. Kadir Çelik, "3 kızımı da okuttum. Büyük kızım ve küçük kızımı evlendirdim. Ortanca kızım avukat oldu. Annesi ile 3 yıl önce ayrıldık. Kendisi onunla kalıyordu. Zaman, zaman gelir hasret giderir. Bir gün önce kendisiyle telefonda görüştüm. İyi olduğunu söylemişti. Daha önce Afyonkarahisar'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile görüştüğünü duymuştum. Fakat 5 ay önce ayrıldılar. Kesinlikle kızım kaçırıldı. Değilse bizi arardı. Hayatından endişe ediyorum. Konuştuğu genci emniyet buldu. 4 aydır görüşmediklerini, ayrıldıklarını söylemiş. Çaresizlik içinde iyi haber bekliyoruz. İnşallah iyi haberini alırız" diye konuştu.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),


3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)
3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)
3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)
3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:43:27. #1.16#
title