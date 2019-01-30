3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek
3 ay önce Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla başlayan tartışma kavga dönüşmüş ve olayda Berkay'ın burnu kırılmıştı. İkilinin karşılık şikayetçi oldukları davada bugün görülecek.
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı. İkilinin karşılık şikayetçi olduğu kavganın ilk duruşması bugün görülecek.
TABANCAYLA HASTANEYE GİTMİŞTİ
İkili arasında yaşanan kavgasonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte Arda Turan'a tepkiler artarken Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
İLK DURUŞMA BUGÜN
İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsini istemişti.
BUGÜN YENİ YAŞINI KUTLAYACAK
Bugün gerçekleşmesi planlanan duruşmanın yanı sıra bugün futbolcu Arda Turan'ın doğum günü. Turan, 32 yaşına basacak.
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2 sene sürer arda tazminat öder olur biterCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ceza vermek için mangal gibi yürekli hakimlerimiz olması lazım . Var mıdır dersiniz ?. Bana göre üç , beş ay daha ileri atılır sonrada unutulurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Arda topluma kötü örnek oldugu için arkasından aslaa hayırla anılmayacak.Cevap Yaz 4 Yayından KaldırADALET TERAZİSİ...: KÖTÜ ÖRNEK TEŞKİL EDEN; KARISINI, KADINLARIN GİRMEYECEĞİ BARA GÖTÜREN ŞAHIS OLMASIN SAKIN. DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMESİN MİSALİ. KARINI O ORTAMA ÖZELLİKLE SOKUYORSAN, BAŞINA GELECEĞE DE RAZI OLACAKSIN. ARDA MAĞDUR OLDU; BUNLARA BEDAVA REKLAM YAPTI.2 Yayından Kaldır
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KİMSE CEZA FALAN BEKLEMESİN BUNLAR ÜNLÜ PARASI DA BOL ÜSTÜNÜ SIVARLAR GEÇER GİDER BUNLARI YAPAN GARİBAN OLSAYDI YEMİŞTİ ŞİMDİDEN 15 YILCevap Yaz 1 Yayından Kaldır