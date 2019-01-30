3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı. İkilinin karşılık şikayetçi olduğu kavganın ilk duruşması bugün görülecek.

TABANCAYLA HASTANEYE GİTMİŞTİ

İkili arasında yaşanan kavgasonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte Arda Turan'a tepkiler artarken Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsini istemişti.

BUGÜN YENİ YAŞINI KUTLAYACAK

Bugün gerçekleşmesi planlanan duruşmanın yanı sıra bugün futbolcu Arda Turan'ın doğum günü. Turan, 32 yaşına basacak.