24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda tüm hızıyla devam ediyor.



Kayseri'de görev alan öğretmenler arasındaki iletişimin dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi, sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, okullar arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası yarı final maçlarına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı katıldı. 30 Ekim 2017 tarihinde Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda başlayan Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvasında oynanan Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu - Şerife Bacı Mesleki ve Teknik A.L takımlarının başlama vuruşunu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde öğretmenler arası değişik branşlarda turnuvalar düzenledik. Bugünkü katıldığımız turnuva voleybol turnuvası. Voleybol için 29 okuldan katılım oldu, 1 haftadır devam ediyor. Müdürüm Milli Eğitim Takımı'nda ben ise Spor Takımı'nda müsabakalara iştirak ediyoruz. Bunun haricinde 52 okuldan satranç turnuvasına katılım var, aynı şekilde bilardo turnuvasına katılım var. 52 okuldan masa tenisi turnuvasına katılım oldu. Burada amaç öğretmenler arasında birliği, beraberliği, motivasyonu sağlamak. Hem öğretmenlerin arasındaki birliği sağlarken rol model olarak spora, sporcuya, gençliğe katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; bu müsabakanın hem iki kurum arasında dostluğa, kardeşliğe hem de öğretmenler arasında birliğe, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı ise, "Öğretmenler Günü münasebetiyle ilimizdeki okullardan takımlar oluşturarak turnuvaya başladık. 29 okulumuz bu turnuvaya katıldı. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle pankartlarımızı açarak Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle beraber bu etkinliğe katıldık. Bu etkinliğin asıl amacı sporla beraber öğretmenlerimizin birbiriyle kaynaşması, sporla iç içe olmasını sağlamaktır. Bunu da sağladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ