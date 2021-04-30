23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Ankara'da kampa girdi
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Ankara'da kampa girdi

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Ankara'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-18 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, Taha Akgül Spor Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Başantrenör Mahmut Kemal Okur yönetiminde 17 Mayıs'a kadar sürecek kampta şu sporcular yer alıyor:

Rıdvan Aksoy, Mücahit Günaydın, Baran Oğuz, Murat Can Alada, Umut Gürpınar, Ahmet Dedehan Ürkmez, Umutcan Yaşar, Mevlüt Erdenci, Remzi Pala, Mazlum Çiftçi, Hasan Efetürk, İzzet Alkış, Ramazan Şekeroğlu, Mehmet Erkan Kalpakçı, Arda Albayrak, Mahmut Açıkgöz ve Murathan Atik.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, İspanya, Polonya, Fransa ile İsrail katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Mahmut Kemal Okur, hedeflerinin Avrupa'da iyi bir derece elde edip, Dünya Şampiyonası biletini almak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki defa bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dinlettirdiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda, bu yıl 3. şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceğiz. Kamp boyunca Kovid-19 salgınından sporcularımızın etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri aldık. Kampımızı sağlıklı bir şekilde tamamlayıp çocuklarımızı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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