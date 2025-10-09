2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler TAM LİSTE!

1998'den beri 32 takımla gerçekleştirilen turnuva, bu defa 48 ülkenin katılımıyla daha geniş bir formatta oynanacak. Bu yenilik, hem kıtalar arasındaki rekabetin seviyesini yükseltecek hem de daha fazla ülkenin futbol sahnesinde yer almasına olanak tanıyacak.

2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

FIFA'nın duyurusuna göre, turnuvaya katılmayı garantileyen ülkeler şöyle sıralandı:

ABD (ev sahibi)

Kanada (ev sahibi)

Meksika (ev sahibi)

Japonya

Yeni Zelanda

İran

Arjantin

Özbekistan

Güney Kore

Ürdün

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Uruguay

Kolombiya

Paraguay

Fas

Tunus

Gana

Mısır

Cezayir