: Son dakika: Asgari ücretin ardından 2020 yılı işsizlik maaşı da belli oldu

27.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu.

EN YÜKSEĞİ BRÜT ÜCRETİN YÜZDE 80'İ ORANINDA

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

EN DÜŞÜK BİN 177, EN YÜKSEK 2 BİN 354 LİRA

Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Kaynak: İHA

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