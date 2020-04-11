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Avrupa, Futbol, Spor

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Yaz aylarında Avrupa'nın dev kulüplerini bir araya getiren Uluslararası Şampiyonlar Kupası bu yıl koronavirüs önlemleri ve maç takvimlerinin henüz netleşmemesi üzerine bu yıl iptal edildi.

11.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:54
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

LİGLERİN AĞUSTOS'TA BİTMESİNİN PLANLANMASI İPTALE NEDEN OLDU

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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