2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu Final-Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

THY Euroleague 2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak.

Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya'da daha önce başkent Berlin'de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.

Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • SVS:
    geçen yıl olmadı inşallah bu sezon Fb veya Efes kupayı Türkiyeye getirir. Almanyadaki maçları evimizde gibi oynarız
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