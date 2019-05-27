2020 sonuna kadar 10 bin hane daha doğal gaza kavuşacak
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, dağ ilçelerine doğal gaz götürmek için başlattıkları yatırımları 2020 sonunda tamamlayacaklarını ve yatırım sonunda 10 binin üzerinde hanenin daha doğal gaz konforuyla tanışacağını söyledi.
27.05.2019 15:33
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, dağ ilçelerine doğal gaz götürmek için başlattıkları yatırımları 2020 sonunda tamamlayacaklarını ve yatırım sonunda 10 binin üzerinde hanenin daha doğal gaz konforuyla tanışacağını söyledi.