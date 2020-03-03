2020 konut satışında rekor beklentisi
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, düşen faiz oranları nedeniyle bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.
03.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:02
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, düşen faiz oranları nedeniyle bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com