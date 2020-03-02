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2020'de Avrupa'nın kralı Galatasaray!

Sarı kırmızılılar, Türkiye'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020 yılı içerisinde kendi ligindeki tüm maçlarını kazanan tek takım oldu.

02.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:20
2020'de Avrupa'nın kralı Galatasaray!

Sarı kırmızılılar, 'de ve 'nın 5 büyük liginde 2020 yılı içerisinde kendi ligindeki tüm maçlarını kazanan tek takım oldu...


Sarı kırmızılıların bu alandaki tek rakibi , önceki gün Watford'a deplasmanda 3-0'lık skorla yenilerek bu unvanını yitirmişti. Kazanma serisini 8 maça yükselten , kendi rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.


Sarı kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan şansı tanımamıştı.


Kaynak: Hürriyet

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