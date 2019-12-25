: 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

25.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:42

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Yeni yıla sayılı günler kala gram altın, dolar ve euroda hareketlilik sürüyor. Altın ve döviz kurları, yılbaşından yıl sonuna kadar yatırımcısına sürekli olarak kazandırdı. 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında altın 69 TL, dolar 0,68 TL, euro ise 0,58 TL yükseldi.

ALTIN YÜZDE 32 ORANINDA DEĞER KAZANDI

1 Ocak tarihinde 217 TL seviyesinde bulunan gram altın, 25 Aralık itibariyle 286 TL'den işlem görüyor. Yılbaşından bu zamana kadar 69 TL artan gram altın, yüzde 32 oranında değer kazandı. Gram altın 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 289 TL ile 28 Ağustos tarihinde gördü.

DOLAR KURU YÜZDE 13 ORANINDA DEĞER KAZANDI

1 Ocak tarihinde 5,27 TL seviyesinde olan dolar ise 25 Aralık itibariyle 5,95 seviyesinden işlem görüyor. Yılbaşından itibaren 0,68 TL yükselen dolar kuru, yüzde 13 oranında değer kazandı. Dolar, 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 6,19 ile 7 Mayıs tarihinde gördü.

0,58 TL ARTAN EURO, YÜZDE 9,5 ORANINDA DEĞERLENDİ

1 Ocak tarihinde 6,02 TL olan euro, 25 Aralık itibariyle 6,60 TL'den alıcı buluyor. Yılbaşından itibaren 0,58 TL artan euro, yüzde 9,5 oranında değer kazandı. Euro 2019 yılı içerisinde en yüksek seviyesini 7,03 ile 9 Mayıs tarihinde gördü.

Haber Videosu