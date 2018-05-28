2013 Güzelinden Ayrılan Emenike, 2014 Güzeliyle Evlendi

Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında devam ettiren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, dünya evine girdi. Daha önce 2013 Nijerya güzeli ile sevgili olan Emenike, ondan ayrılıp 2014 Nijerya güzeli ile nikah kıydı.

NİKAH NİJERYA'DA KIYILDI

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2014 Nijerya güzeli seçilen Iheoma Nnadi ile evlendi. Nijerya'nınm başkenti Lagos'ta gerçekleşen törene birçok sayıda davetli katıldı.

Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.