2013 Güzelinden Ayrılan Emenike, 2014 Güzeliyle Evlendi
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike, 2013 Nijerya güzelinden ayrılarak 2014 Nijerya güzeliyle evlendi.
Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında devam ettiren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, dünya evine girdi. Daha önce 2013 Nijerya güzeli ile sevgili olan Emenike, ondan ayrılıp 2014 Nijerya güzeli ile nikah kıydı.
NİKAH NİJERYA'DA KIYILDI
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2014 Nijerya güzeli seçilen Iheoma Nnadi ile evlendi. Nijerya'nınm başkenti Lagos'ta gerçekleşen törene birçok sayıda davetli katıldı.
Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.
YORUMLAR (28)
-
Model yukseltmis:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
olmuslayin en güzeli olsun diyor Adam, ne var bundaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Parti kursun oy verekCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Dünya bazilarina ne güzelCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Güncelleme yapmış adam :)Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır