2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi

2 milyar dolar değerindeki kripto parayla 391 kişiyi mağdur ederek ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in ardından sahibi olduğu Thodex şirketi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Başlatılan inceleme sonrası Özer'in, geçtiğimiz günlerde ilişkili olduğu yerlere operasyon düzenlenen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 391 kişi mağdur ederek 2 milyar dolarlık vurgunla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası Thodex şirketi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.

İnceleme devam ederken diğer taraftan 'Dijital Tosuncuk' Faruk Fatih Özer ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz günlerde operasyon ilişkili olduğu yerlere düzenlenen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu iddia edildi.

Sedat Peker'e yönelik düzenlenen operasyonların kendi şirketi Thodex'e doğru kayacağını düşünen Faruk Fatih Özer, iddiaya göre 2 milyar dolar değerindeki kripto para ile yurt dışına kaçtı.