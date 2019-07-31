2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler

İlk olarak Bayern Münih'e 6-1, sonra da Real Madrid'e 5-3 yenilerek Audi Cup'ta 4. olan Fenerbahçe, 2 maçta toplam 11 gol yedi. Savunma anlamında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takıma yeni transfer Kruse'den sert bir eleştiri geldi.

"İYİ Kİ DAHA İKİ HAFTAMIZ VAR"

Real Madrid maçı sonrası Alman basınına konuşan Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Kruse, Bayern Münih maçı sonrasında da, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur. Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." demişti.