2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler
Real Madrid maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın." dedi.
İlk olarak Bayern Münih'e 6-1, sonra da Real Madrid'e 5-3 yenilerek Audi Cup'ta 4. olan Fenerbahçe, 2 maçta toplam 11 gol yedi. Savunma anlamında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takıma yeni transfer Kruse'den sert bir eleştiri geldi.
"İYİ Kİ DAHA İKİ HAFTAMIZ VAR"
Real Madrid maçı sonrası Alman basınına konuşan Max Kruse, "Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var." dedi.
"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Kruse, Bayern Münih maçı sonrasında da, "Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur. Planladığımız bir şey değildi. Ancak bizim için önemli bir kriter oldu. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor." demişti.
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Fenerbahçe az kalsın dereceye giriyormuş helal. Burun farkıyla kaçırdık 3. lüğü be. 4. olmak büyük başarı daha fazla katılmamız lazım bu turnuvalara. 2 maçta da gayet iyiydik. Ya şa Fenerbahçe.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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korkak ersundan hocamı olur allasen otu çöpü toplarlarsa böyle olur bide bunlar halen ozandan mdet umuyorlar takımın bel kemigi kaleci oda yoksa zaten defan avare bi halde ersun bey hocaysa bende karakediyim. . . korkaklardan hoca olmaz hepsi günü kurtarma derdindeler bide bu oyuncularla gelecege yatırım yapıyoruz diyorlarmışşşşşşş. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Takımın en kötüsü kendisiydi bir de utanmadan yorum yapıyor, her topu kaptırıyor gücü ve kondisyonu yok gereksiz yere alındıCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Sadık sen misin ? :)))2 Yayından Kaldır
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Bizim Türk takimlari sadece kendi liginde birbirleriyle oynarlar. Disarda hic sanslari yoktur. Yani zaten yenilecekler futbola bakmak zaman ayni.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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YAV ARKADAS FENERBAHCE AUİDİ KUP DA DUNYA DEVLERİYLE OYNUYOR OTEKİ EZİK TARAFTARLAR KENDİ TAKİMİN KİMLE MAC YAPTİGİNİ BİLE BİLMİYOR BURAYA GELMİS LAGA LUGA YPYNZCevap Yaz 26 37 Yayından Kaldır
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Desene ilklerin takımı FB. Hahahaha Bu kadar mal bir futbol klübünün ancak bu kadar mal taraftarı olur.16 3 Yayından Kaldır
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Hadi la..18 7 Yayından Kaldır
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zaten niye almislar ki bunlari audi cupa?Cevap Yaz 31 16 Yayından Kaldır
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Salak Salak yurum yapmayın audi marka arac Türkiye ne kadar alıyor Avrupa İn yarınsın katliyor audi sahibi ticaret yapiyor onlar Türk takımı Fenerbahçe seçtıler bu guruba10 9 Yayından Kaldır