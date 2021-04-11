2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 Kocaelispor: 0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı.
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Oğuz Kocabal xx, Mehmet Sak xx (Eray dk. 77 ?), Serkan Odabaşoğlu xx, Burhan Eşer xx (Berkay dk. 67 x), Halil İbrahim Tuna x (Caner Aktaş dk. 67 x), Batuhan Karadeniz xx
Yedekler: Emre Satılmış, Miraç, Onur, Camer Aktaş, Taha, Özkan, Mücahit, Salih Kavrazlı
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Semih Karadeniz x (Bahri Can dk. 90 ?), Gökhan Meral xx, Numan xx, Batuhan Er x (Tahir dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar xx (İrfan Başaran dk.73 x), Yılmaz xx, Benhur xx, Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Yiğit Ali dk. 85 ?)
Yedekler: İsmet, Kemal Can, Taha Batuhan, Mervan, Dilaver, Tahir, Bahattin Köse
Sarı Kartlar. Murat Cem Akpınar, Musa Nizam, Mesut (Kocaelispor), Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı