2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1
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2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1

30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:14
2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında TY Elazığspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında TY Elazığspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Alper Akarsu xx, Mustafa Tosun xx, Hakan Erkan xx

Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu (Ömer Faruk dk. 27 xx), Kadir Bekmezci xx, Fırat Ergün xx (Ahmet dk. 79 x), Ömer Yıldız xx, Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu x (Muhammed Umut dk. 65 x), Yiğitcan Erdoğan xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Selim Enes dk. 65 x)

Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Erdinç Çepoğlu xx, Süheyl Çetin xx, Özgür İleri x (Özgür Çelik dk. 68 x), Salim İyik xx (Mehmet Sıddık x), Enis Durak xxx, Göksu Türkdoğan xx (Oktay dk. 90 ?), Kerem Kaya xx, Emirhan Çağlayan x (Berat Ali dk. 46 x), Mahmut Caner Alioğlu xx, Gökhan Lale xx

Gol: Enis Durak (dk. 11) (Pendikspor)

Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Ömer Yıldız, Selim Enes (Elazığspor), Erdinç, Kerem, Oktay (Pendikspor) - ELAZIĞ

2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1
2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1
2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1
2. Lig: Elazığspor: 0 Pendikspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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