19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
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19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da

19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FTA Antalyaspor, Akhisarspor'dan Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı.

FTA Antalyaspor, Akhisarspor'dan Berat Onur Pınar'ı renklerine bağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetim kuruluna yeni dahil olan yöneticiler Abdülkadir Satıcı ve Emin Şaşıoğlu da katıldı.

İmza töreninde konuşan FTA Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Satıcı, Antalyaspor'da yönetici sıfatıyla geçirdiği ilk günü olduğunu belirterek, "Bu güzel günde Berat Onur Pınar gibi genç bir kardeşimizin Antalyaspor'umuza katılımına şahit olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Gençlere Türk futbolunun gerçekten ihtiyacı var. İnşallah camiamız ve Berat kardeşimiz için hayırlı olur" dedi.

"İstediğimiz bir oyuncuydu"

Diğer yeni yönetici Emin Şaşıoğlu ise, "Berat Onur Pınar, başta Teknik Direktörümüz Ersun Yanal olmak üzere teknik ekibimizin yakından takip ettiği, yönetimimizin de istediği bir futbolcuydu. Bundan sonraki yaşamında Antalyaspor forması altında başarılar diliyoruz. Berat kardeşimizin güvenimizi boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

"Beklentiyi karşılayacağım"

Kendisini 3+2 yıl için FTA Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Berat Onur Pınar ise heyecanlı olduğunu belirterek, "FTA Antalyaspor gibi büyük bir camiaya katıldığım için mutluyum. Beklentinin büyük olduğunun farkındayım ve bunu karşılayabileceğimi düşünüyorum. Genç oyuncuların Antalyaspor'da forma bulması ve kulübün gençlere verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Ben de bu nedenle Antalyaspor'u tercih ettim ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu sol bek oyuncusu, imza töreninin sonunda sezon boyunca giyeceği 3 numaralı forması ile poz verdi. - ANTALYA

19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da
19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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