19 Şubat'ta Uygulanacak Kur Öncesi İlaçlar Stoklanıyor, Hastalar Antibiyotik Dahi Bulamıyor

Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları arasında yapılan görüşmeler sonucu, ilaçta uygulanacak yeni kur 19 Şubat'ta açıklanacak. Yapılacak zam öncesi ilaç şirketleri stok yapınca hastalar antibiyotikten tansiyon ilacına birçok ilaca ulaşma güçlüğü yaşıyor. Hastalar eczane eczane dolaşarak, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları ararken ağrı kesiciler ve antidepresanlar da bulunamayan ilaçlar arasında yer alıyor.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE İLAÇ BULUP TUZLA'YA GÖNDERİYORUZ"

Birgün'de yer alan habere göre; İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, 19 Şubat'ta yapılacak zam beklentisinin ilaç yokluğuna neden olduğunu belirtti. Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"İlacı firmalar mı yoksa depolar mı stokluyor tam olarak bilmiyoruz. İlaç stoklamanın hastalar açısından ciddi bir mağduriyet yaşattığı çok açık. Bu konuda bir çok şikayet alıyoruz. Yılbaşından bu yana bu sıkıntı ile boğuşuyoruz. İstanbul Beylikdüzü'nde ilaç bulup Tuzla'ya gönderiyoruz. Gün içerisinde sürekli ilaç bulmak için uğraşıyoruz. Bazen bu çabamız karşılıksız kalıyor ve ilaç bulamıyoruz. Bir tansiyon hastası, üç gün ilaç içmeyip beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiğinde bunun sorumlusu kim olacak? Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce bu sorunu çözmesi gerekir. Kur zammının açıklanması için Şubat'ın 19'una kadar beklemek yerine kur bugün açıklansa yaşanan sorun bir nebze olsun çözülebilir. İlaç firmaları ile yapılan pazarlığın daha fazla uzatılmadan bir an önce sonuçlanması gerekir."

SORUNUN NEDENİ ECZANELER DEĞİL

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan ise bulunamayan ilacın sorumlusunun eczacılar olmadığını belirtti. "Nöbetlerimizde 100 hastanın neredeyse 20'si ilaç olmadığı için geri dönüyor" diyen Saydan, şöyle devam etti: "Bazı ilaçların bulunamamasının nedeni firmaların 19 Şubat endeksli üretim ve sevkiyat planlaması yapmaları. Gerek yılsonu kotalarının dolmasından kaynaklı gerekse de firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamıyor. Avro artışı beklendiği için ilaç üretim ve ithalatının ertelenmesine bağlı olarak ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların eczanelere sevkiyatını minimum seviyede tutuyor. İlaç yokluğu nedeni ile hastalarımızla karşı karşıya geliyoruz, sorun bizden kaynaklanmıyor."

TANSİYON VE DİYABET İLACI BULUNMUYOR

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, ilaca erişim sıkıntısını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, mağduriyetlerin önlenmesi için kalıcı bir çözüm üretilemediğini kaydetti. Bulut, "Zam bekleyen ilaç firmaları piyasaya ilaç sürmemekte eczanelerde kuduz aşısı, diyabet, tansiyon, kalp ilacı gibi hayati önem arz eden ilaçların yanı sıra, antiviral ilaçlar, çocuk antibiyotikleri bulunmamaktadır." dedi.