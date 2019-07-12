180 milyonluk jetini satan Hamilton, piste Scooter ile geldi

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 28 milyon euroluk jetini sattıktan sonra seyahat etme şeklinde değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Son olarak tarifeli uçakta görünen ve herkesi şaşırtan Lewis Hamilton, bu kez de Scooter'da görüntülendi.

Silverstone Grand Prix'i öncesi düzenlenecek basın toplantısına Scooter ile giden Lewis Hamilton, bir kez daha şaşkınlık yaşattı. Mercedes adına yarışan Lewis Hamilton, İngiltere'de koşulacak yarışa Scooter'ı ile gelen Lewis Hamilton, enteresan bir görüntü oluşturdu. Ortalama 200 km hızla pistlerin tozunu atan Lewis Hamilton, aracının yanına ortalama 20 km hızla gitti.

Çok sık kullandığı kırmızı jetinin ardından Los Angeles havalimanında tarifeli uçak için sıra beklerken görüntülenen Lewis Hamilton, şimdi de araba koleksiyonunda bulunan hız canavarı arabalarının ardından Scooter'a binerken görüntü verdi.