180 milyonluk jetini satan Hamilton, piste Scooter ile geldi
Dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton, 180 milyon TL'lik jetini sattıktan sonra tarifeli uçak sırası beklerken görüntülenmişti. Başarılı pilot bu kez de Silverstone Grand Prix'i öncesi düzenlenecek basın toplantısına Scooter ile gitti.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 28 milyon euroluk jetini sattıktan sonra seyahat etme şeklinde değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Son olarak tarifeli uçakta görünen ve herkesi şaşırtan Lewis Hamilton, bu kez de Scooter'da görüntülendi.
Silverstone Grand Prix'i öncesi düzenlenecek basın toplantısına Scooter ile giden Lewis Hamilton, bir kez daha şaşkınlık yaşattı. Mercedes adına yarışan Lewis Hamilton, İngiltere'de koşulacak yarışa Scooter'ı ile gelen Lewis Hamilton, enteresan bir görüntü oluşturdu. Ortalama 200 km hızla pistlerin tozunu atan Lewis Hamilton, aracının yanına ortalama 20 km hızla gitti.
Çok sık kullandığı kırmızı jetinin ardından Los Angeles havalimanında tarifeli uçak için sıra beklerken görüntülenen Lewis Hamilton, şimdi de araba koleksiyonunda bulunan hız canavarı arabalarının ardından Scooter'a binerken görüntü verdi.
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Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış. . !!!!!Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Paraile herşeyi yapmak mümkün iş parasız kendine hürmet ettirmek parasız kendini cezbetmek paran olmadan gittiğin yerde altına sandalye koydurmak marifet eğer parasız bunları yapabiliyorsanız ozaman bir Cafer’in var demek yoksa parana yapılan hürmet senin nekadar aciz olduğunu gösterir paranın biçtiğinde komik oluyorsan yazık seni doğurana.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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hani bunun denizdeki jetiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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boşuna dememişler allah parayı istediğine veriyor diye.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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herkes bu habere farklı yorumlar atabilir ama insan hayatı bu şekilde yaşaya bilmeli 28 millon euroluk uçaktan sonra Scooter ile tadını çıkarmayı bilmeli benceCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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BİZİM SİYASETÇİLER GİBİ MASRAFI MİLLETİN SIRTINDAN ÇIKSA O DA UÇAĞI SATMAZ MAKAM FİLOSU KURARDI YERDEKİLER YETMİYOR GÖKLERDEDE İSRAF DORUKTA MİLLETİN PARASINI İSRAFKAR HARAMZADE GİBİ HARCIYORLAR YAKINDA BU GİDİŞLE HAZİNEDE KURUŞ KALMAYACAK BANKADA PARALARI OLAN DİKKAT ETSİN EKONOMİ ŞİMDİYE DEK HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI.Cevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır
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asabi velet. hadi uza uza.1 2 Yayından Kaldır
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ekonomi şimdiye kadar hiç böyle olmamışmışmış yaşın kaç evlat senin3 5 Yayından Kaldır
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senin aklın 20 bankanın battığı yıllara gitti herhalde. az at ziyaaaa. herkes ekonomist olmuş erdoğandan önce 1 TL nin 1 milyon sayıldığını gözün görmüyorsa oku da anla. . . . . .4 2 Yayından Kaldır
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Hazineyi bırak senin benim cebimde para kalmadı :)2 3 Yayından Kaldır
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