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17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro!

Real Madrid, Rennes'da forma giyen 17 yaşındaki Eduardo Camavinga için kesenin ağzını açtı. Genç orta saha oyuncusu için Rennes'in 100 milyon euro istediği öğrenildi.

17.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:40
17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro!

Fransa Ligue 1 ekibi ile geçen yıldan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Camavinga, Rea 'in radarına girdi.

L'Equipe'in haberine göre , Camavinga'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor ve genç orta saha oyuncusu için Rennes'in 100 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

BARCELONA VE MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

Barcelona ve Manchester United'ın da yakından takip ettiği Camavinga, hafta sonu Lyon'la oynadıkları maçta ağları sarsmış ve performansıyla maça damga vurmayı başarmıştı. Yaz aylarında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan Camavinga, bu sezon ilk kez Fransa U21 Takımı'na davet edilmişti.

Camavinga'nın takımı Rennes, Ligue 1'de 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

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