17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro!

17.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:40

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile geçen yıldan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eduardo Camavinga, Rea Madrid'in radarına girdi.

L'Equipe'in haberine göre Real Madrid, Camavinga'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor ve genç orta saha oyuncusu için Rennes'in 100 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

BARCELONA VE MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

Barcelona ve Manchester United'ın da yakından takip ettiği Camavinga, hafta sonu Lyon'la oynadıkları maçta ağları sarsmış ve performansıyla maça damga vurmayı başarmıştı. Yaz aylarında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan Camavinga, bu sezon ilk kez Fransa U21 Takımı'na davet edilmişti.

Camavinga'nın takımı Rennes, Ligue 1'de 30 puanla 4. sırada yer alıyor.