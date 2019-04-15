17. Türkiye Spor Ödülleri Sahiplerini Buluyor!

Haberler.com ve Sondakika.com'un sponsor olduğu Türkiye Spor Ödülleri, dünya yıldızlarının katılımı ile sahiplerini buluyor.

CAN BARTU İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Ödül Töreni, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Can Bartu için düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından "Can Bartu kalbimizdesin" sloganıyla efsane isim için özel bir video yayınlandı. İtalyan teknik adam Marcello Lippi, İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg'in de yer aldığı organizasyonda dünyaca ünlü Rumen pop yıldızı Akcent de konser verdi.

SPORDA VEFA VE DOSTLUK GECESİ

Spor Türkiye Medya ve Türkiye Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklamada, "Türkiye Spor Ödülleri tam 17 yıldız kesintisiz olarak yapılmakta. Her yıl üstüne koyarak daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Bu yıl da gecemizi "Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi" olarak yapıyoruz. Sporda vefanın, emeğin ve barış mesajlarının verileceği örnek bir organizasyon yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben burada emeği geçen başta Efsane Sporcular Derneği Başkanı Resai Ersoy olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

28 kategorinin anketle belirlendiği organizasyonda Haberler.com ve Sondakika.com geceye sponsor olduğu için plaket aldı.