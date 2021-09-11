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15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısı'nda yapılmasına imkan sağlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor. 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" diyerek duyurduğu hizmet, uygulanmaya başlandı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfus müdürlüğüne gidilmeden velisi veya vasisi olunan 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleşebilecek. Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kağıt bedeli yatırılacak daha sonra kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek başvuru tamamlanabilecek.

TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. TCKK değerli kağıt bedeli, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılacak. Başvurusu yapılacak çocuğun, son 6 ay içinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda bu fotoğraf kullanılacak. Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurt içi adresi seçilebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
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