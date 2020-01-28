15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı

28.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:28

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde tüketicinin yerelden globale doğru giden tüketim eğilimleri, marka yönetimi, global marka olma yolunda sosyal medya ve yeni trend tüketici konuları ele alınacak. 15 Mart'ta Çırağan Palace Kempinski'de yapılacak zirvede, tüketici kültürünün yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışma yapan markalar, gelişimlerini, hedeflerini ve tecrübelerini katılımcılara aktaracak.

ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

Saat 14.00'te Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılışıyla başlayacak olan ve 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan 33. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, Viyana Eyalet Sağlık Bakanlığı BM Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Safiye Usul, ademisyenler, yazarlar, YouTuber içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri dinleyicilerle buluşacak.