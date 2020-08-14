13 Ağustos 2020 Haberleri
13 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
14.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:15
- Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
- Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
- Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
- Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
- Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
- Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
- Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
- Bakan Koca sitem etti: Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var
- Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
- Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı
- Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
- Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti
- Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
- Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
- Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
- Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı
- ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
- Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
- Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
- Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
- Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
- Albert Riera, Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı: Bir okul gibi
- Bahçeli, 'Bin Günde Memleket' hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
- İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
- Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
- Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
- Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
- Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
- 'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
- Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
- Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
- Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
- Oyuncu Pedro Alonso, sokak ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
- Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi