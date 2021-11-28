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12 Dev Adam siftah yaptı! Büyük Britanya'yı farka boğduk

AA - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya'yı 84-67 yenerek ilk galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ilk galibiyetini Büyük Britanya karşısında aldı.

30 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİK

Grubun ilk maçında Belarus'a 84-70 yenilen milliler, ilk periyotta zorlandığı Büyük Britanya karşısında 30 dakikalık bölümde iyi oynayarak sonuca gitti. Milliler, Büyük Britanya'yı 84-67 yenerek gruptaki ilk galibiyetine imza attı.

SIRADAKİ RAKİP YUNANİSTAN

B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Yunanistan'a üstünlük kuran Büyük Britanya ise ilk yenilgisini aldı. Milli takım grubundaki üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 28 Şubat 2022'de ise Yunanistan karşısında dördüncü maçına çıkacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

AA - Spor Haberleri

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